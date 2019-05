Actualidade

O contrabaixista português Carlos Bica apresenta hoje, ao vivo, no Portalegre Jazz Fest, "I am the escaped one", disco de estreia do trio que formou há cerca de um ano com os alemães Daniel Erdmann (saxofonista) e DJ Illvibe.

"Eu gosto muito deste disco porque acho que tem qualquer coisa de muito pessoal, ao mesmo tempo tem a minha assinatura, acho que é um disco diferente", afirmou o músico português, que reside em Berlim, em declarações à agência Lusa.

Apesar de um DJ fazer parte, pela primeira vez, de um dos vários projetos de Carlos Bica, esta não é primeira vez que os dois trabalham juntos. O DJ Illvibe, que "não é apenas um DJ, é um músico e consegue improvisar com os vinis", foi convidado especial de "Believer" (2006), álbum do Trio Azul (que, além de Carlos Bica, integra o guitarrista alemão Frank Möbus e o baterista norte-americano Jim Black).