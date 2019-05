Actualidade

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através de militares destacados na ilha de Samos, na Grécia, resgatou na sexta-feira uma embarcação com 27 migrantes junto à praia de Kyriakou, foi hoje anunciado.

Os militares portugueses integram a missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX).

Em comunicado, a GNR explica ter sido dado um alerta pelas autoridades gregas durante uma ação de patrulhamento no mar Egeu sobre a existência de uma embarcação suspeita no mar, possivelmente com migrantes a bordo, e que se dirigia para a zona sul da ilha, o que obrigou à realização de uma operação de busca e salvamento.