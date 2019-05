Europeias

O comissário europeu Carlos Moedas admite que os resultados das eleições europeias podem provocar atrasos na formação da futura Comissão Europeia, advertindo que um novo Parlamento Europeu com mais forças políticas eurocéticas dificultará o processo.

Em declarações à Lusa, o comissário do executivo de Jean-Claude Juncker designado por Portugal garante que a atual Comissão não está, "de maneira nenhuma", a preparar-se para ficar além da data do final do seu mandato, 31 de outubro, até porque "o que todos querem é que o calendário seja cumprido", mas reconhece que "há uma probabilidade" de o mandato ter de ser prolongado, em função dos resultados das Europeias de 23 a 26 de maio.

"Não estamos a trabalhar nesse cenário, porque aquilo que pensamos é que as instituições a seguir às eleições vão tomar as decisões nos tempos próprios, e os tempos próprios são os de que esta Comissão estará em vigor até 31 de outubro. Aliás, toda a negociação em relação ao Reino Unido foi de dar até 31 de outubro, que é realmente o último dia oficial desta Comissão", começou por notar o comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação.