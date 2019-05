Actualidade

Uma exposição de pinturas com colagens da autoria do coletivo artístico Borderlovers, inspirada em autores e locais de Lisboa, vai ser apresentada no jardim do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, a partir de 10 de maio.

"Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam (autores em Lisboa)" dá título a esta mostra dos artistas Pedro Amaral e Ivo Bassanti, com curadoria de João Pinharanda, que é inaugurada às 18:30 da próxima sexta-feira, e ficará patente até 28 de julho deste ano.

Através da colagem direta nas paredes dos jardins do Palácio de abundantes pinturas de grande formato, alusivas a autores, cenas e locais de Lisboa, os artistas Pedro Amaral e Ivo Bassanti traçam uma viagem pessoal iconográfica pela história das personalidades da cultura erudita e popular de Lisboa, do final do século XIX ao início do século XXI.