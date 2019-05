Migrações

Os países da União Europeia sempre tiveram divergências quanto às migrações, antes dos desafios dos últimos anos, sendo "extremamente difícil" que venha agora a existir uma visão política comum, defendeu o sociólogo João Peixoto, em entrevista à Lusa.

Segundo o professor universitário no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) com várias obras publicadas sobre o tema das migrações, "mesmo alguns anos antes da grande crise, antes dos problemas de terrorismo, antes das grandes incertezas dos últimos anos, mesmo na altura em que tudo parecia bem na União Europeia, as migrações nunca receberam grande consenso por parte dos Estados europeus".

"As migrações são uma daquelas áreas em que tradicionalmente havia divergências, sempre foi atribuído o princípio da subsidiariedade, isto é, cada país resolve os problemas como entender, e aquilo que se encontrou foram entendimentos mínimos, algumas diretivas comunitárias, mas poucas", explicou o especialista.