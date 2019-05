Migrações

A entrada de migrantes na União Europeia registou desde 2017 uma queda acentuada, mas a "crise de perceções" existente influenciará o sentido de voto nas eleições europeias deste mês, defendeu hoje o sociólogo João Peixoto, em entrevista à Lusa.

"Há vários inquéritos, os eurobarómetros e outros semelhantes, que questionam regularmente quais são as principais inquietações dos países europeus, e se formos consultar quais foram, nos últimos anos, a imigração está sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar - exceto em Portugal, cujos problemas têm sido outros: o desemprego, a crise, etc.", indicou o professor universitário do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) com várias obras publicadas sobre o tema das migrações.

"Se, do ponto de vista das opiniões públicas e dos eleitorados, o tema da imigração é um tema fraturante, é claro que ele vai influenciar a forma de votar, e o que me preocupa mais nisto tudo, e acho que é essa a preocupação dos observadores, é que, na realidade, não existe atualmente na União Europeia uma crise de números [de migrantes], o que existe é uma crise de perceções", sustentou.