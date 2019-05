Governo

A líder do BE disse hoje que "não tem nenhum sentido" que o Governo "crie instabilidade" por uma medida sem reflexo no Orçamento do Estado de 2019 e defendeu que a política não pode ser "um jogo".

"Não tem absolutamente nenhum sentido por uma medida que custa zero euros no Orçamento do Estado de 2019, que o que garante é a mesma reposição [de tempo de serviço congelado dos professores] que o Governo tinha prometido fazer e o que faz é abrir uma porta a futuras negociações que permitam continuar um caminho de respeitar quem trabalha, sirva para que de repente o Governo crie instabilidade", afirmou Catarina Martins, num almoço que juntou cerca de 150 apoiantes em Vila Nova de Famalicão.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, acusou a oposição de "brincar com o fogo" ao aprovar na especialidade, no parlamento, a recuperação do tempo total de serviço dos professores no período em que houve congelamento de progressões.