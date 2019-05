Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu hoje às Forças Armadas venezuelanas que estejam "mais unidas e coesas do que nunca", depois da tentativa falhada de levantamento militar na terça-feira.

"Não somos um país fraco, nem desprotegido. Somos um país com uma Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) poderosa, que deve estar cada vez mais unida, coesa e leal do que nunca", afirmou Nicolás Maduro, citado pela agência espanhola EFE, durante uma visita a um centro de treinos militar, localizado no estado de Cojedes.

Nicolás Madura, que se fez acompanhar nesta visita pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino, e por altos comandos militares, sublinhou que essa união é fundamental, uma vez que "existe um império norte-americano que pretende governar toda a América".