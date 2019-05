Actualidade

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5) venceu hoje o Rali de Mortágua, terceira prova do Campeonato Nacional de ralis, marcado pelo despiste de José Pedro Fontes (Citroen C3 R5), quando liderava a duas classificativas do final.

Foi um rali muito emotivo e competitivo, com vários pilotos a vencerem especiais de classificação e a passarem pela liderança da prova, mas com o piloto algarvio a chegar à vitória beneficiando da desistência do ex-campeão nacional, que `bateu´ em Moitinhal 3, mas sem danos físicos para o piloto e a navegadora, Inês Ponte.

Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) dominou nas especiais citadinas de Águeda e Mortágua, no sábado, mas na secção desta manhã, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), Miguel Barbosa, Pedro Meireles (Volkswagen Polo GTi R5) e o campeão nacional em título, Armindo Araújo (Hyundai i20 R5), venceram cada um uma especial, com o algarvio Ricardo Teodósio a liderar o rali.