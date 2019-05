Governo

O presidente do PSD vai falar domingo, no Porto, sobre a ameaça de demissão do primeiro-ministro caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores seja aprovada em votação final no parlamento, disse à Lusa fonte do partido.

A mesma fonte não adiantou ainda a hora e local em que Rui Rio irá falar.

O líder social-democrata deveria ter estado hoje numa iniciativa de pré-campanha das eleições europeias, em Gondomar, mas a sua presença foi cancelada durante a tarde.