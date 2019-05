Actualidade

O guarda-redes espanhol do FC Porto Iker Casillas foi hoje homenageado pouco antes do arranque do encontro frente ao Desportivo das Aves, da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

Os jogadores portistas fizeram a fotografia de grupo antes do jogo, acompanhados de uma tarja que dizia "Força Iker", enquanto os jogadores do Aves traziam camisolas nas quais se podia ler também "Força Casillas".

Mal foi dado o pontapé de saída, todo o estádio, à exceção dos adeptos da equipa visitante, manteve-se durante um minuto em silêncio. Depois disso, seguiu-se um minuto de palmas e músicas dedicadas ao guarda-redes, que nesta terça-feira sofreu um enfarte agudo do miocárdio. Além disso, foi exibida, na zona da claque, uma tarja gigante com um desenho do jogador que dizia também "Força Iker".