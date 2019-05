Actualidade

Eleger pelo menos dois deputados e conseguir o estatuto de grupo parlamentar é a meta do PAN para a próxima legislatura, na qual admite a possibilidade de apoiar uma solução governativa, mas não para ser apenas um "mero apontamento".

Em entrevista à agência Lusa ainda antes da crise política que se gerou no final da semana por causa dos professores, o porta-voz e deputado único do PAN, André Silva, faz um balanço "extremamente positivo" da primeira legislatura do partido na Assembleia da República, não só pelas conquistas legislativas, mas também por ter "conseguido introduzir no debate político e social vários temas" que até então não tinham visibilidade.

Questionado sobre a possibilidade de vir a integrar uma solução governativa como a que atualmente vigora - ou seja, de apoio parlamentar a um Governo minoritário - André Silva destaca que "os partidos políticos servem e são criados para ocupar poder ou Governo ou para o influenciar".