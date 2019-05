Actualidade

As mesas de voto na Macedónia do Norte abriram hoje para a votação da previsível renhida segunda volta das presidenciais após um empate técnico entre os dois primeiros candidatos no escrutínio de 21 de abril.

As assembleias de voto abriram às 07.00 (06:00 em Lisboa) para os eleitores, num país com 2,1 milhões de habitantes, elegerem o sucessor do atual chefe de Estado, o conservador Gjorge Ivanov, que desempenha o cargo desde maio de 2009 e não pode repetir o mandato.

Na primeira votação, Stevo Pendarovski, o candidato social-democrata do partido no poder (SDSM) obteve 42,85%, face à candidata conservadora do principal partido da oposição (VMRO-DPMNE), que registou 42,25%, uma diferença de 4 mil votos de acordo com a comissão eleitoral.