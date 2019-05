Actualidade

A "vontade pessoal e urgente" de Luís André Sá de levar as artes performativas a territórios interiorizados, que sofrem de despovoamento, deu origem ao festival Planalto, que vai animar Moimenta da Beira dos dias 20 a 25.

Apesar de viver em Lisboa, o bailarino e coreógrafo sempre teve intenção de devolver à terra onde nasceu um pouco daquilo que lhe foi dado durante o seu crescimento.

"Moimenta da Beira fica no interior do interior e todas as regiões envolventes têm esta condição. Era muito importante para mim, já há algum tempo, poder desenvolver um projeto desta natureza, que colmatasse a enorme falta de programação cultural", justificou, à agência Lusa.