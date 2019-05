Actualidade

A cidade brasileira de Sobral celebra este mês com uma ópera a sua participação na experiência científica que validou a Teoria da Relatividade, de Albert Einstein, através da observação e medição de um ecplipse.

Para celebrar o centenário do eclipse solar que comprovou a Teoria da Relatividade Geral, formulada pelo cientista Albert Einstein, a cidade brasileira de Sobral, cujo céu foi palco daquele fenómeno natural, organizou uma ópera, em conjunto com São Tomé e Príncipe.

"O município de Sobral, juntamente com instituições científicas nacionais, universidades e instituições governamentais, têm preparado ao longo do ano de 2018 e 2019 um conjunto de iniciativas, (como) uma ópera internacional, que irá ser transmitida por um televisão dinamarquesa, com uma apresentação em tempo real de um grupo de estudantes de Sobral e da ilha do Príncipe", afirmou à agência Lusa o secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima.