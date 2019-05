Actualidade

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que deu instruções ao exército israelita para continuar com os "ataques massivos" contra alvos do Hamas e da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza.

"Dei instruções ao exército para continuar os ataques massivos contra os elementos terroristas da Faixa de Gaza, e ordenei para que as forças estacionadas em redor da Faixa de Gaza fossem reforçadas com tanques, artilharia e tropas", disse Netanyahu ao conselho de ministros, de acordo com seus serviços.

Netanyahu enviou as condolências à família da vítima israelita que morreu esta madrugada pelos ferimentos provocados por um foguete lançado a partir de Gaza, nesta nova escalada de violência que começou há 24 horas e que esta manhã continua com a ativação dos alertas antiaéreos em Israel.