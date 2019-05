Governo

O ministro da Defesa considerou hoje "positivo" quando se pensa duas vezes sobre "um disparate", em relação ao anúncio do CDS-PP de que só votará favoravelmente o diploma dos professores caso sejam aceites as condições do partido.

"Eu acho que é sempre positivo quando as pessoas pensam duas vezes sobre um disparate que poderão ter feito", disse João Gomes Cravinho, em declarações à agência Lusa no final da 2.ª Corrida da Defesa Nacional, em Lisboa.

A líder do CDS-PP anunciou hoje que os centristas só votarão a favor, em votação final, do diploma dos professores se forem aceites as condições do partido, como sustentabilidade financeira e crescimento económico.