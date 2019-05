Actualidade

Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje no 18.º posto e fora dos lugares pontuáveis o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta prova da temporada, ganha pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

O piloto português terminou a 41,570 segundos do vencedor, campeão em título, que é o novo líder do Mundial de motociclismo de velocidade, com 70 pontos.

Marc Márquez concluiu as 25 voltas ao circuito Angel Nieto, em Jerez de la Frontera, em 41.08,685 minutos, deixando atrás de si os compatriotas Alex Rins (Suzuki), a 1,654 segundos e Maverick Viñales (Yamaha), a 2,443 segundos.