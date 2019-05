Governo

O secretário-geral do PCP acusou hoje o PS de estar a tentar "desfazer a atual correlação de forças" no parlamento e reiterou que o partido manterá a sua posição sobre a contabilização do tempo de serviço dos professores.

"O PS está a querer desfazer-se da atual correlação de forças e da força do PCP. Já todos compreenderam que é o calculismo eleitoral e a fixação pela maioria absoluta que leva o Governo a ameaçar demitir-se", afirmou Jerónimo de Sousa.

O líder comunista falava esta tarde na Amadora, no distrito de Lisboa, durante um almoço de militantes, que decorreu no refeitório de uma escola secundária.