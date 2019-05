Actualidade

Tondela, Viseu, 05 mai 2019 (Lsua) - O Santa Clara regressou hoje aos triunfos na I Liga de futebol, ao vencer no terreno do Tondela, por 3-1, resultado que deixa a equipa beirã na zona de despromoção, à passagem da 32.ª e antepenúltima jornada.

Dois golos de Rashid (21 e 76 minutos), o primeiro dos quais de grande penalidade, e outro de Schettine (66) valeram o triunfo à equipa açoriana, que vinha de quatro jornadas sem ganhar, acumulando três empates e uma derrota. Tomané, de penálti, marcou o único golo da equipa tondelense.

O Santa Clara subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com 41 pontos, mais um do que o Belenenses, que hoje recebe o Sporting, enquanto o Tondela caiu para o 16.º lugar, primeiro da zona de despromoção, com 31 pontos, menos um do que o Desportivo de Chaves.