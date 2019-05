Actualidade

Pelo menos 13 pessoas morreram e seis ficaram feridas depois de um avião de passageiros da companhia Aeroflot se ter incendiado hoje à tarde no aeroporto de Sheremetyovo, em Moscovo, segundo a imprensa russa.

A imprensa russa adianta que o avião de passageiros Sukhoi Superjet-100 se incendiou depois de ter feito uma aterragem de emergência.

De acordo com os serviços de socorro, citados pela agência pública russa TASS, 13 pessoas morreram e seis ficaram feridas no acidente do avião da companhia russa.