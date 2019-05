Governo

O PCP acusou hoje a direita de ter cedido ao "ultimado do Governo" relativamente à proposta de contagem total do tempo de serviço dos professores e de convergir com o PS por "meros critérios de calculismo".

"As declarações de Rui Rio e Assunção Cristas confirmam que o PSD e o CDS se moveram não pelo objetivo de dar resposta ao direito de contagem do tempo de serviço dos trabalhadores das carreiras especiais da administração pública, mas sim por meros critérios de calculismo", referem os comunistas em comunicado enviado às redações.

O PCP alega que a "mudança de posição do PSD e do CDS, mais do que uma cedência ao ultimato do Governo do PS, testemunha a convergência de posições com o PS sempre que é necessário para a manutenção de cortes".