Actualidade

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência de um ataque, no domingo, contra candidatos às eleições gerais na Guatemala, previstas a 16 de junho próximo, informaram as autoridades do país.

O atual presidente da câmara de San Andrés (norte do país), Miltón Méndez, o candidato a vereador Selvin de la Cruz e o porta-voz da autarquia Rocael Chincilla foram vítimas de um ataque, perpetrado com arma de fogo, quando regressavam de um comício.

A polícia indicou que o candidato a vereador morreu na sequência do ataque, de acordo com uma versão preliminar. O presidente da câmara e o assessor de comunicação ficaram gravemente feridos, disseram as equipas de socorro e as autoridades.