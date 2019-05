Actualidade

O secretário de Estado das Comunidades apresentou uma proposta ao Canadá para que os portugueses em vias de deportação "possam permanecer no país e desempenhar a sua atividade profissional nas províncias mais atlânticas".

José Luís Carneiro falava na chegada a Toronto, este domingo à noite, após passagem por Montreal e Otava, onde esteve reunido com o ministro da Imigração do Canadá Ahmed Hussen, tendo como foco a situação indocumentada no país de trabalhadores portugueses e a sua deportação.

"Tem havido uma redução no número de deportações, mas, contudo, apresentei uma proposta ao ministro da Imigração, que foi em princípio bem aceite, com a possibilidade daqueles casos que não se trate de deportações por natureza judicial, possam ter uma solução alternativa no mercado de trabalho canadiano", afirmou o governante à agência Lusa.