O ex-ministro Laurentino "Nito" Cortizo, do Partido Revolucionário Democrático (PRD), venceu este domingo, por estreita margem, as eleições presidenciais do Panamá, anunciou o Tribunal Eleitoral.

Escrutinados 92% dos votos, o Tribunal Eleitoral considerou a tendência "irreversível", apesar do avanço mínimo de 2% de "Nito" sobre o empresário Romulo Roux, líder do Partido Mudança Democrática (CD), de direita.

"A vitória é nossa. Graças a Deus que o Panamá decidiu o seu futuro hoje, o Panamá ganhou hoje! (...) Apelo a todos os panamianos que se unam para resgatar o país (...) e construir pontes que nos levem adiante", disse o ex-ministro da Agricultura, de 66 anos.