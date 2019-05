Actualidade

Israel levantou as restrições ao movimento da população civil de Gaza após o anúncio, durante a madrugada, do cessar-fogo que pôs fim a dois dias de violência que fez 27 mortos.

"A partir das 07:00 (04:00 em Lisboa), todas as restrições de proteção vão ser levantadas", informou o Exército israelita num breve comunicado enviado aos meios de comunicação locais destacando que as partes em confronto alcançaram as tréguas com a ajuda da mediação do Egito, Qatar e Nações Unidas.

O Governo israelita ainda não confirmou oficialmente o cessar-fogo.