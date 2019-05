Actualidade

O Governo chinês disse hoje que uma delegação "está a preparar-se" para viajar para os Estados Unidos, visando retomar as negociações comerciais, após Donald Trump ter ameaçado com mais taxas alfandegárias sobre bens importados da China.

Geng Shuang, porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, afirmou que Pequim está a "tentar obter mais informações", após o Presidente norte-americano ter anunciado, no domingo, que os EUA vão aumentar, de 10% para 25%, as taxas alfandegárias sobre o equivalente a 200 mil milhões de dólares (178,4 mil milhões de euros) de bens oriundos da China.

Questionado sobre se o responsável máximo pelas negociações, o vice-primeiro-ministro Liu He, vai a Washington, como estava planeado, Geng disse apenas que uma "delegação chinesa" está a preparar-se para viajar.