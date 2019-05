Actualidade

Pelo menos 55 pessoas morreram e 36 ficaram hoje feridas com gravidade após a explosão de um camião cisterna com combustível na periferia da capital do Níger, Niamey, segundo fonte oficial.

De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, o camião explodiu a algumas centenas de metros do aeroporto internacional de Niamey.

"O balanço da explosão é de 55 mortos e 36 feridos. As vítimas ficaram queimadas", acrescentou o porta-voz.