Os sindicatos contam com o isolamento do PS na votação final das propostas que consagram a contagem integral do tempo de serviço aos professores, já que a abstenção da esquerda às condições da direita garante esse objetivo.

É neste sentido que os 10 sindicatos de professores reunidos em plataforma para lutar pela contagem dos 9 anos, quatro meses e dois dias de serviço, estão a preparar uma carta aos partidos com assento parlamentar.

"O PS sozinho não consegue fazer valer a sua posição [de apenas contar dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço congelado por razões orçamentais]. Os partidos à esquerda do PS nem têm de votar a favor os diplomas do PSD e do CDS-PP, que são muito semelhantes, basta que não votem contra", disse à agência Lusa o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira.