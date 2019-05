Actualidade

A cantora norte-americana Madonna atua no início de 2020 no Coliseu de Lisboa, no âmbito da digressão "Madame X", em datas que serão divulgadas brevemente, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Num comunicado hoje divulgado, a promotora refere que "no início de 2020 a Tour Madame X terá lugar no Coliseu de Lisboa, no Palladium em Londres e no Grand Rex em Paris", adiantando que "mais informações sobre as datas no Coliseu de Lisboa serão anunciadas brevemente.

Madonna estreou-se ao vivo em Portugal em 2004, no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa. Em 2005, interpretou uma música na cerimónia dos Prémios Europeus de Música MTV, em Lisboa. Em 2008, regressaria a Lisboa para um outro concerto, desta vez no Parque da Bela Vista.