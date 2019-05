Actualidade

Os prejuízos do Grupo SATA, que encerrou as contas de 2018 com 53,3 milhões de euros negativos, suscitam um debate de urgência no parlamento dos Açores na terça-feira de manhã, na cidade da Horta.

O debate foi proposto pela bancada do CDS-PP, que pretende esclarecer as razões para tamanha derrapagem financeira, a pior da história da companhia aérea açoriana, bem como apurar responsabilidades para este prejuízo, que aumentou em relação a 2017 em cerca de 12,3 milhões de euros.

O presidente do Conselho de Administração da SATA, António Teixeira, já explicou, em declarações aos jornalistas, que o agravamento dos prejuízos da empresa se deveu ao aumento dos custos operacionais, devido à subida do preço dos combustíveis, dos gastos com pessoal e das despesas com o aluguer de aviões a outras companhias aéreas.