Actualidade

Das 8.000 espécies conhecidas de anfíbios, 3.000 podem estar em risco de extinção, segundo uma investigação hoje divulgada na revista científica Current Biology.

No trabalho agora publicado explica-se que pelo menos um quarto das cerca de 8.000 espécies conhecidas de anfíbios do mundo está em risco de extinção, mas uma nova investigação dá conta que desse total de 8.000 apenas 44% têm avaliações atualizadas e indica que utilizando modelos científicos chega-se a mil espécies adicionais em risco.

A avaliação atualizada do risco de extinção dos anfíbios é muito menos extensa (abrange só 44%) em comparação com as aves e os mamíferos, abrangidos quase a 100%.