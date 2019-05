Actualidade

Paleontólogos descobriram um novo dinossauro, um "Tiranossauro rex" em versão anã, com menos de um metro de altura, foi hoje divulgado.

O dinossauro, denominado "Suskityrannus hazelae", terá morrido com três anos, há 92 milhões de anos, de acordo com a análise feita a dois esqueletos parciais encontrados no final da década de 1990 na bacia do rio Zuni, no Novo México, nos Estados Unidos.

Os resultados da investigação, publicados na edição digital da revista Nature Ecology & Evolution, apontam para que a espécie pesasse entre 20 e 40 quilos e medisse cerca de três metros de comprimento.