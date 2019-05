Actualidade

O presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores (CCIA) defendeu hoje que o Governo Regional deveria pedir autorização a Bruxelas para recapitalizar o grupo SATA, sendo esta solução "cada vez mais inevitável".

Mário Fortuna admitiu que, "cada vez mais, esta parece ser uma solução inevitável", apesar de considerar que "o ideal seria proceder a todas as correções que têm de ser feitas" por conta da região, "com as políticas regionais e seus recursos".

Mário Fortuna falava aos jornalistas em Ponta Delgada, após um encontro com o secretário regional adjunto da presidência para as Relações Externas, Rui Bettencourt, sobre o Programa de Cooperação Territorial Europeia para as Regiões Ultraperiféricas.