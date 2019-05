Actualidade

O Tribunal de Loures marcou para 10 de setembro o início do julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim, acusados pelo Ministério Público (MP) da coautoria do homicídio do triatleta Luís Grilo, marido da arguida.

Segundo um despacho judicial, a que a agência Lusa teve hoje acesso, a presidente do coletivo de juízes, Ana Clara Baptista, agendou para as 09:15, com possibilidade de continuação à tarde, a primeira sessão de julgamento, a qual servirá para ouvir as declarações dos arguidos.

Ricardo Serrano Vieira, advogado de António Joaquim, já referiu anteriormente à Lusa que o seu constituinte vai falar em julgamento, enquanto a advogada Tânia Reis disse, em abril, ainda não saber se a sua cliente irá prestar declarações.