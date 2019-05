Governo

O primeiro-ministro afirmou hoje que vai "aguardar serenamente" a votação final do diploma relativo às carreiras dos professores e reiterou que, caso o parlamento aprove a reposição integral do tempo congelado, o Governo "não tem outro remédio" senão demitir-se.

Em entrevista à TVI, António Costa começou por destacar "as consequências que teria a aprovação em votação final global do diploma que foi votado em especialidade" na semana passada, que passam por pôr "em causa a estabilidade financeira do país, a equidade entre os portugueses e a credibilidade internacional de Portugal".

A aprovação do diploma "compromete a governabilidade no presente" e "condiciona, de uma forma inadmissível, a governabilidade no futuro", salientou o líder do executivo, notando que "se se confirmar, o Governo não terá outro remédio" senão demitir-se.