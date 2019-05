Actualidade

Nove espetáculos estreiam no Teatro Romano de Mérida durante o 65.º Festival Internacional de Teatro Clássico, a decorrer na cidade espanhola de 27 de junho a 25 de agosto, anunciou hoje o diretor do certame.

A ópera "Sansão e Dalila", de Camille Saint-Saëns, pela Orquestra da Extremadura e pelo Coro de Câmara desta província espanhola, abre esta edição da iniciativa que, pela primeira vez, se alarga a outras artes cénicas como a dança e a ópera, disse o diretor, Jesus Cimarro.

Dirigido por Paco Azorín, trata-se de um espetáculo inclusivo que contará com a participação de mais de 400 pessoas de várias associações espanholas, entre as quais a Secretaría del Pueblo Gitano, afirmou o diretor, na apresentação do certame realizada hoje no Teatro Romano de Lisboa.