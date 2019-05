Governo

O presidente do PSD, Rui Rio, atribuiu hoje ao fundador do partido, Francisco Sá Carneiro, características como "frontalidade" ou "coragem", afirmando que estas "são escassas atualmente" e reiterando que o primeiro-ministro, António Costa, "encenou uma tática partidária".

"O que se passou nos últimos dias por parte do Governo foi o contrário disto que o doutor Sá Carneiro valorizava e defendia. Não estou a ver o dr. Sá Carneiro a ensaiar um golpe de teatro e a demitir-se de primeiro-ministro porque lhe dá jeito para encenar uma tática partidária. Era um homem de Estado", disse Rui Rio.

O líder dos sociais-democratas, que falava no arranque das comemorações do 45.º aniversário do PSD, data que está a ser assinalada por todo o país com a evocação da memória do fundador do partido, atribuiu a Francisco Sá Carneiro características como "frontalidade", "garra" e "coragem" para depois afirmar que é disto que "o país precisa".