Setúbal, 07 mai 2019 (Setúbal) - O presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, foi segunda-feira à sala de imprensa do Estádio do Bonfim tecer duras críticas à arbitragem de Fábio Veríssimo, considerando-a "um nojo".

Em causa está a atuação do juiz de Leiria na partida em que o Boavista venceu o conjunto setubalense, por 3-0, no duelo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, partida em que os vitorianos terminaram reduzidos a oito elementos, devido às expulsões de José Semedo, Zequinha e Jhonder Cádiz.

"O que se passou aqui hoje [segunda-feira] não foi uma vergonha, foi um nojo. O senhor Veríssimo foi um carteiro com encomendas para este e para o próximo jogo. Sabemos o que se passou. É um nojo", disse.