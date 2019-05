Actualidade

Um conjunto de 12 obras inéditas do artista angolano Cristiano Mangovo, dedicadas à defesa dos direitos humanos, vai estar reunido na exposição "Minas e Ruínas", que é hoje inaugurada, às 17:00, em Lisboa.

A mostra é inaugurada no Centro de Documentação do edifício central da Câmara Municipal de Lisboa, no Campo Grande, no âmbito da programação cultural do mês de África.

Com curadoria de Graça Rodrigues, "Minas e Ruínas" apresenta obras de pintura, produzidas em torno de uma reflexão sobre os direitos humanos, cuja defesa tem sido, ao longo dos anos, temática central na obra deste autor.