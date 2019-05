Actualidade

A petrolífera norte-americana Anadarko, investidora em gás em Moçambique, anunciou hoje que pretende celebrar um acordo de fusão com a Occidental em vez de aceitar a proposta da Chevron.

"O conselho de administração da Anadarko determinou por unanimidade que a proposta revista da Occidental é superior", lê-se em comunicado.

Após "cumprir as suas obrigações com a Chevron", decorrentes de um pré-acordo já assinado, a Anadarko pretende "celebrar um contrato de fusão definitivo com a Occidental".