O ministro da Unificação sul-coreano, Kim Yeon-chul, vai deslocar-se esta semana ao gabinete de ligação intercoreano, numa altura marcada pelos recentes testes de armamento de Pyongyang e o esfriar das relações entre os dois vizinhos.

O governante irá visitar esta quarta-feira o gabinete, inaugurado em setembro e localizado na província norte-coreana de Kaesong. Prevê-se que ali se reúna com 25 funcionários sul-coreanos, indicou à agência de notícias Efe um porta-voz do ministério.

O porta-voz esclareceu, no entanto, que o objetivo da visita não é reunir com funcionários norte-coreanos, mas sim efetuar uma primeira visita às instalações desde que foi ratificado como ministro, no início de abril.