Actualidade

Um homem de nacionalidade chinesa foi condenado em Hong Kong a 20 meses de prisão pelo contrabando de quase 50 quilos de escamas de pangolim, uma espécie em risco de extinção, noticiou hoje a imprensa local.

De acordo com o jornal South China Morning Post, Lin Jin-bao, de 44 anos, foi considerado culpado pelo tráfico de 48 quilos de escamas de pangolim, algo que poderia chegar a um valor de mercado de 189 mil dólares de Hong Kong (cerca de 21,5 mil euros).

O cidadão chinês, da província de Fujian (sudeste da China), foi detido no aeroporto internacional de Hong Kong a 13 de novembro, proveniente da República Democrática do Congo. As autoridades acreditam que teria Macau como destino final.