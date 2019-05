Actualidade

O PSD apresentou hoje um conjunto de 10 propostas de alteração ao texto do PS sobre a Lei de Bases da Habitação e defendeu que o Estado tem de se manter como garante do direito constitucional à habitação.

"Não devem ser os privados a resolverem o problema social do Estado", defendeu o vice-presidente da bancada do PSD António Costa Silva, em conferência de imprensa no parlamento.

Segundo o deputado social-democrata, esta visão está "espalhada em vários artigos" do projeto do PS de alteração da Lei de Bases da Habitação, do qual o PSD é muito crítico.