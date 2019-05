Actualidade

A Fenprof afirmou hoje que pode avançar com ações de luta na rua, nos tribunais e com greve às avaliações, caso não seja aprovada nenhuma das propostas que consagre a contagem integral do tempo de serviço aos professores.

Caso nenhuma das propostas seja aprovada na Assembleia da República, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) promete que "a campanha eleitoral para as legislativas vai ser marcada em muitos locais pelo 9A 4M 2D [nove anos, quatro meses e dois dias - o tempo congelado]", disse o secretário-geral daquela organização sindical, Mário Nogueira, em conferência de imprensa em Coimbra.

Mário Nogueira avançou ainda com a possibilidade de uma greve dos professores às avaliações a partir de 06 de junho, sendo que o pré-aviso de greve pode ser entregue até 22 de maio.