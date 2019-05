UE/Previsões

A Comissão Europeia voltou a rever hoje em baixa as previsões de crescimento da economia da zona euro para 2019, que estima agora que fique pelos 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB), mas acredita numa aceleração em 2020.

Nas previsões económicas da primavera, hoje divulgadas, Bruxelas "confirma" em definitivo o abrandamento da economia europeia, estimando que o PIB da zona euro cresça 1,2% em 2019 e 1,5% no próximo ano, quando há três meses, nas previsões de inverno, estimava valores de 1,3% e 1,6%, respetivamente, que já constituíam revisões em baixa face às projeções do outono, de novembro do ano passado (de 1,9% e 1,7%).

No espaço de seis meses, Bruxelas retirou assim sete décimas às suas previsões de crescimento do PIB da zona euro em 2019, recuando dos 1,9% para 1,2%, confirmando assim os riscos de um abrandamento mais vincado para os quais já alertara, e que atribui sobretudo a fatores externos.