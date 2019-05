Actualidade

O presidente de Câmara do Porto, Rui Moreira, garantiu hoje estar disposto a implementar medidas de contenção para limitar o Alojamento Local (AL) no centro histórico, após conhecer um estudo feito recentemente na cidade.

Um estudo científico sobre AL apresentado hoje na Câmara do Porto revela que há "um elevado grau de concentração na Baixa" e que a pressão corrente é o "dobro do valor" observado na cidade como um todo.

"Com este estudo científico podemos agora projetar medidas para conter o Alojamento Local" na cidade, afirmou o independente Rui Moreira, depois de ouvir o pedido do vereador do PSD, Álvaro Almeida, solicitando com "urgência" um regulamento para o AL em áreas denominadas de "zona de contenção".