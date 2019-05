UE/Previsões

Bruxelas manteve as previsões de crescimento da economia portuguesa para 2019 e 2020, mas espera um desempenho mais fraco do que o Governo e, ao contrário do executivo, estima que Portugal ainda registe défice em 2020.

A economia portuguesa terá um desempenho mais forte do que aquele que a Comissão Europeia projeta para a zona euro este ano e em 2020, uma vez que o executivo comunitário estima que o PIB português se expanda 1,7% neste ano e no próximo, superando os 1,2% e 1,5%, e também os 1,4% e 1,6% da União Europeia.

Os valores agora divulgados para Portugal são idênticos aos que a Comissão Europeia deu a conhecer nas suas anteriores previsões (de inverno), estão em linha com as projeções do Banco de Portugal e do Fundo Monetário Internacional, mas revelam uma visão mais pessimista do que aquela que o executivo liderado por António Costa enviou a Bruxelas com o Programa de Estabilidade, onde se espera que o crescimento do PIB para este ano e o próximo seja de 1,9%.