Europeias

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, defendeu hoje em Bruxelas a necessidade de as forças políticas europeístas, "à esquerda e à direita", fazerem campanha pela Europa sem inibições, num contexto em que os eurocéticos e populistas vão criando raízes.

"Os sistemas partidários têm-se tornado cada vez mais fragmentados, especialmente mais à direita do espetro político, e as forças antieuropeias criaram raízes. É contra este pano de fundo que os cidadãos europeus vão votar para o Parlamento Europeu em pouco mais de duas semanas, numa eleição que moldará as nossas políticas para os anos que se seguem. Os pró-europeus, à esquerda e à direita, não devem lutar nesta campanha com uma mão atrás das costas, devem ser capazes de defender a Europa", declarou.

Mário Centeno, que falava numa conferência organizada pela Bloomberg sobre "o caminho do euro rumo à autonomia orçamental", manifestou-se convencido de que os cidadãos europeus rejeitarão o discurso dos populistas, argumentando que "esta não é uma época para extremismos".