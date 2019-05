Actualidade

O consórcio iNature, que representa 12 territórios de elevado potencial natural, está contra a exploração de lítio e minerais em áreas naturais e vai remeter ao Governo uma recomendação de rejeição para eventuais prospeções, foi hoje anunciado.

"Com a convicção de que não poderá neste âmbito existir qualquer margem para dúvidas, o consórcio iNature remeterá, no âmbito dos processos em consulta pública, à Direção-Geral de Energia e Geologia, mas também ao Ministério do Ambiente e da Transição Energética e ao Ministério da Economia, a recomendação de que seja liminarmente rejeitada qualquer possibilidade de prospeção e exploração de lítio e outros depósitos minerais dentro dos perímetros que definem as áreas naturais classificadas", refere aquele consórcio, em comunicado enviado à agência Lusa.

A posição foi deliberada em assembleia-geral deste consórcio, que representa um conjunto alargado de 340 agentes públicos, privados e associativos de 12 territórios de elevada importância ambiental e natural, entre os quais o Parque Natural da Serra da Estrela, a Geoparque Naturtejo, o Parque Natural Local Vouga-Caramulo ou o Parque Natural da Serra d'Aire e Candeeiros.